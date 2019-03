Sulle terrazze di Spaccanapoli un corso per scoprire tutti i segreti del vino

Il Vino, istruzioni per l’uso. Al Centro storico di Napoli, nuovo appuntamento per far conoscere i segreti del vino agli appassionati. Grazie alla collaborazione con la cantina internazionale Feudi di San Gregorio e l’Associazione Italiana Sommelier, il Santa Chiara Boutique Hotel, nel cuore di Spaccanapoli (via Benedetto Croce, 23), apre per il secondo anno le porte della sua sala da te e della sua terrazza ai winelovers, che potranno avvalersi della professionalità dei sommelier dell'AIS per un percorso di avvicinamento al vino di cinque lezioni, dalla tecnica di degustazione all'abbinamento con il cibo.

Un appuntamento speciale, dedicato agli appassionati di vino che vogliono scoprirne tutti i segreti, in una location d’eccezione, un salotto nel centro storico di Napoli a pochi passi dal Chiostro di Santa Chiara e da piazza San Domenico Maggiore.

Il corso di approccio al vino si terrà ogni giovedì dalle ore 20.00 alle 21.30, cinque serate durante le quali i partecipanti potranno degustare tre calici d'eccellenza. Primo appuntamento domani, giovedì 21 Marzo con l'appuntamento dal titolo "Tecnica di degustazione 1": sul tavolo Pietracalda, Fiano di Avellino Docg Feudi di San Gregorio; Visione, Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio; Storico Aglianico del Vulture Docg Basilisco.

Si proseguirà quindi il 28 marzo con “Tecnica di degustazione 2”; il 4 Aprile con "I rossi d'Italia, un viaggio nelle denominazioni italiane"; l’11 con "I bianchi d'Italia" e il 18 con "L'abbinamento cibo-vino: contrapposizione e concordanza".

Al termine del corso, in data da definire, i partecipanti avranno la possibilità di visitare le cantine Feudi di San Gregorio.

Il percorso sarà accompagnato da alcuni assaggi preparati per il Santa Chiara Boutique Hotel dallo chef Marilisa Visaggi del ristorante Ecomesarà. Il costo a persona del corso è 180 euro.

Per info e prenotazioni: experience@santachiarahotel.com

Programma

Prima lezione 21 Marzo

Tecnica di degustazione: Prima Parte.

In degustazione:

Pietracalda, Fiano di Avellino Docg Feudi di San Gregorio

Visione, Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio

Storico, Aglianico del Vulture Docg Basilisco

Seconda lezione 28 Marzo

Tecnica di degustazione: Seconda Parte.

Metodo Classico e Metodo Martinotti.

In degustazione:

Dubl +

Falanghina Spumante, Feudi di San Gregorio

Patrimo, Campania Rosso Igt Feudi di San Gregorio

Terza lezione 4 Aprile

Enografia Italiana.

I Rossi d’Italia: un viaggio nelle denominazioni italiane.

In degustazione:

Serpico, Irpinia Aglianico Doc Feudi di San Gregorio

Stupore, Bolgheri Doc Campo alle Comete

Etna Rosso Doc Federico Graziani

Quarta lezione 11 Aprile

Enografia Italiana.

I Bianchi d’Italia: un viaggio nelle denominazioni italiane.

In degustazione:

Campanaro, Irpinia Bianco Doc Feudi di San Gregorio

Vermentino, Toscana Igt Campo alle Comete

Mareneve, Terre Siciliane Igp Federico Graziani

Quinta lezione 18 Aprile

L’Abbinamento Cibo Vino: Contrapposizione e Concordanza.

In degustazione:

Dubl Esse Rosato

Piano di Montevergine, Taurasi Riserva Docg, Feudi di San Gregorio

Privilegio, Irpinia Fiano Passito Doc Feudi di San Gregorio

Data da definire

Visita in azienda