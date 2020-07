Viaggio, vitto e alloggio gratuiti: ecco 62 tirocini all'estero

Sessantadue tirocini professionalizzanti all'estero. È quanto M.A.R.eA scarl, in collaborazione con Cosvitecscarl e con il Patrocinio del Comune di Napoli, offre per l'estate 2020.

Rientranti nel progetto "CAD+", finanziato nell'ambito del Programma Europeo Erasmus+, i tirocini sono dedicati a giovani neodiplomati o che hanno conseguito il diploma da non più di 18 mesi.

L'obiettivo è migliorare l'occupabilità dei giovani destinatari, grazie al potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità tecnico specialistiche, oltre a sviluppare le competenze trasversali e al miglioramento delle competenze linguistiche e digitali dei partecipanti.

Due le modalità previste: 4 settimane per 50 partecipanti da svolgersi in Romania o Spagna, e 4 mesi per 12 partecipanti da svolgersi in Romania.

La partecipazione è completamente gratuita, sono inoltre coperte le spese per la formazione propedeutica, il viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione.

Così l'assessore ai Giovani Alessandra Clemente: "Una straordinaria opportunità di formazione al termine di un ciclo scolastico che ha visto i giovani diplomandi privati di ogni momento di socialità. Una buona occasione per fare un'esperienza all'estero, rafforzare le competenze linguistiche e tornare più entusiasti per affrontare il mondo del lavoro".