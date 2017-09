Corso di Formazione per Energy Managers ed Esperti in Gestione dell'Energia

ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, nell’ambito della Sua attività di formazione, segnala il nuovo CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ENERGYMANAGERS E PER ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA che si terrà a Napoli dal 23 al 27 ottobre 2017.

Il corso della durata di 40 ore (9.00-18.30), organizzato in collaborazione con l’ENEA e la FIRE, è valido per l’assegnazione di n. 24 CFP per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli e può essere preparatorio per la prova d'esame di accreditamento per gli Esperti in Gestione dell'Energia.

Il corso multisettoriale (civile, pubblica amministrazione e professionisti) ha l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti tecnici, pratici e gli elementi normativi per la formazione di “EnergyManagers” e rappresenta un’opportunità unica di crescita e aggiornamento per diplomati e laureati in possesso di un’adeguata formazione tecnico-scientifica.

Tutti i dettagli sono reperibili sul sito www.anea.eu