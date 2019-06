Concorsone Regione Campania, da Fp Cgil un corso di preparazione alla prova

Fp Cgil dell'area metropolitana di Napoli ha organizzato un corso di preparazione alla prova selettiva del concorso unico (10mila posti) in Regione Campania.

Mentre la pubblicazione del bando per il reclutamento di iniziali 20mila unità di personale amministrativo negli enti locali regionali è previsto per metà giugno, il sindacato si è organizzato per chi vorrà formarsi in vista della prima prova.

Fp Cgil ha infatti organizzato un corso, tenuto da docenti specializzati, aperto ad iscritti e non iscritti e dalla quota di iscrizione di 10 euro. In totale il corso durerà 8 ore, divise in due mezze giornate.

Per aderire basta inviare una mail, indicante i propri dati e la preferenza tra orari antimeridiani o pomeridiani, a fp@fpcgilnapoli.com. Il numero di adesioni potrebbe venire limitato.