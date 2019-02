Bando di selezione del Corso gratuito IFTS Regione Campania

L’ente di formazione FO.SVI.TER., con sede in Benevento alla C.da Piano Cappelle n.129 c/o MUSA, accreditato presso la Regione Campania, Direzione Generale Istruzione – Formazione – Lavoro, con codice n. 01466/01/07, in qualità di soggetto capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Q.E.S. – Qualità Enogastronomica Sannita” costituita con: – Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio; – Istituto di Istruzione Superiore FaicchioCastelvenere; – Comune di Torrecuso; – La Fortezza Società Agricola S.r.l.; - Car Touring Service Società Cooperativa; – A.A. Fontanavecchia di Libero Rillo; – Cantine Iannella Antonio; – Impresa Individuale Buzzone Sergio; – Impresa Individuale Pulcino Domenico; organizza il corso di formazione per “Tecnico superiore in marketing, comunicazione e valorizzazione dei prodotti vino e olio” destinato a n. 20 allievi più n. 4 uditori, della durata di 800 ore (fra aula, esercitazioni e stage in azienda).

L’intervento è finalizzato a formare Tecnici Superiori con specifiche competenze in comunicazione e marketing dei prodotti della filiera viti-vinicola e olivicola-olearia di qualità, con particolare riferimento al “Made in Italy” e al loro legame con il territorio. Il percorso mira a formare Esperti con un’elevata padronanza dei processi produttivi e delle peculiarità dei “ rodotti”, da comunicare e promuovere attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi (web marketing, incoming turistici, percorsi enogastronomici, degustazioni, etc). Inoltre, il Tecnico opererà in merito alla valorizzazione delle produzioni in risposta a nuovi modelli di comportamento in materia di trend di consumo legati ad aspetti enogastronomici, salutistici e di biodiversità. La finalità del percorso è quella di contribuire alla formazione di professionisti con specifiche conoscenze e competenze afferenti la qualità e la tipicità del mondo dell’agroalimentare che, nel territorio campano e nello specifico nel Sannio Beneventano, hanno un’im ortante valenza in tutte le loro declinazioni più nobili.

Il Tecnico Superiore in Marketing, Comunicazione e Valorizzazione dei prodotti vino e olio potrà svolgere attività di lavoro dipendente presso aziende di produzione, di trasformazione, di confezionamento e di commercializzazione delle filiere viti-vinicola e olivicola-olearia, nonché attività di consulenza in proprio o presso agenzie specializzate in comunicazione e marketing.

La formazione, rivolta a diplomati under 34 residenti in Regione Campania, avrà una forte connotazione pratica anche grazie allo svolgimento di attività di stage presso aziende partner.

Oltre all’Attestato Regionale di Tecnico Superiore, al termine del percorso saranno rilasciati agli allievi, previa valutazione, l’Attestato di 1° Livello AIS Sommelier, l’Attestato UMAO Assaggiatore Olio, la Certificazione di Inglese B1 Cambridge.

previsto in favore degli allievi il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate relative all’uso del mezzo pubblico.

Il candidato potrà presentare la domanda di partecipazione alla Segreteria dell’ente di formazione FO.SVI.TER. sita in Benevento alla C.da Piano Cappelle n.129 c/o MUSA – dal lunedì al venerd , dalle 9.00 alle 13:00, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Per le info complete e la modulistica si rimanda al Bando pubblico allegato, ai siti internet dell'ente attuatore www.fosviter.it (https://www.fosviter.it/corsi-di-formazione/corso-ifts-qes/) e della Regione Campania www.regione.campania.it. (http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/ifts-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore