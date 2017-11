Galleria laziale chiusa, Eav in soccorso: più corse della Cumana per Fuorigrotta e Bagnoli

Aumentano le corse della Cumana per Fuorigrotta e Bagnoli, e l'orario verrà prolungato sino a mezzanotte in occasione di Napoli-Milan in programma questo sabato: ad annunciarlo è l'Eav.

"Su richiesta della regione Campania e per espressa volontà del presidente Vincenzo De Luca – scrive l'Ente Autonomo Volturno in una nota – in conseguenza della chiusura della galleria laziale, per attenuare il disagio arrecato ai cittadini del territorio interessato e per favorirne la mobilità, l'Eav effettuerà, compatibilmente con le risorse disponibili, da domani un incremento del proprio servizio sulla linea Cumana".

Da domani sulla tratta Montesanto-Bagnoli dalle ore 7,13 alle ore 11,13 verranno effettuate 6 corse in più per ciascun senso di marcia. Successivamente, dalle ore 11,30 alle ore 20,16, sulla tratta Montesanto-Fuorigrotta i treni circoleranno con cadenza di uno ogni dieci minuti.

"Stiamo inoltre predisponendo per questo sabato, in concomitanza con la partita Napoli-Milan – prosegue l'Eav – un prolungamento dell’orario di servizio sulla tratta Montesanto-Mostra per agevolare l’esodo degli spettatori che si recheranno allo stadio San Paolo. Lo stesso servizio lo assicureremo anche per la partita del prossimo 21 novembre. Uno sforzo straordinario in un momento difficile per la città e nonostante le difficoltà che ancora abbiamo nel servizio e che speriamo di superare definitivamente nel 2018".