Coronavirus, sospesi gli affitti per le case d'edilizia popolare

“Siamo soddisfatti – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro Monica Buonanno – nel constatare che la Regione Campania ha ascoltato anche il nostro appello: in questo grave momento che attraversa il Paese sono state sospese le scadenze in merito alle richieste di contributi per gli affitti e il termine ultimo per la regolarizzazione dei residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La casa è un elemento fondamentale per la dignità e la qualità della vita delle persone: posticipare le scadenze di queste misure che avranno un impatto positivo sia nella vita delle famiglie che per le Pubbliche Amministrazioni rappresenta una boccata di ossigeno per quanti stanno cercando un sostegno o di regolarizzare la propria situazione abitativa e, a causa delle restrizioni imposte dalle misure di prevenzione del contagio da Covid 19, non hanno potuto farlo.

Il termine per la presentazione delle domande è pertanto posticipato al 27 aprile prossimo per i contributi all’affitto, mentre verrà fissato a data da destinarsi, con apposita delibera di Giunta Regionale, il termine di scadenza per la regolarizzazione dei residenti in alloggi ERP ”.