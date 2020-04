Coronavirus, Concettina ai Tre Santi non apre il 27: "Solo pizze per gli indigenti"

Anche il titolare di Concettina ai Tre Santi, Ciro Oliva, è contrario alla riapertura dal 27 aprile ai fini delle sole consegne a domicilio. In un video l'imprenditore spiega che "dal 18 maggio" probabilmente l'attività riaprirà al pubblico rispettando il protocollo sanitario. "Fino ad allora sforneremo pizze, già dal 27 aprile, per le persone bisognose. Le porteremo a chi non può permettersele. Dal 18 maggio garantiremo il massimo della qualità".