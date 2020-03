Coronavirus, il video degli imprenditori: "Napoli resta in piedi"

Di fronte a un provvedimento sconosciuto all'Italia del secondo dopoguerra, si mobilitano gli imprenditori partenopei. Napoli resta in piedi è il messaggio che vuole veicolare il video realizzato da commercianti, industriali e professionisti per incitare alla resistenza rispetto all'emergenza Coronavirus: "Siamo stati a cambiare le nostre abitudini in pochi giorni, ma non dobbiamo arrenderci. Uniti supereremo questo momento".

Delicata la situazione degli esercizi commerciali. Disposta la chiusura di locali considerati pericolosi per il contagio, come barbieri, parrucchieri, estetisti, palestre. Bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18, mentre gli altri dovranno garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Provvedimenti necessari per limitare la diffusione del Coronavirus ma che stanno mettendo a dura prova il tessuto economico di Napoli e dell'intero Paese.