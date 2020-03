Emergenza Coronavirus, a Mugnano l'Amministrazione incontra Aicast e Confesercenti

MUGNANO - Emergenza Coronavirus, l'Amministrazione Sarnataro incontra le associazioni di categoria commerciale Aicast e Confesercenti.

Alla riunione, tenutasi in aula consiliare e rispettando le distanze di sicurezza, hanno partecipato il sindaco Luigi Sarnataro e l'assessore alle attività produttive Vincenzo Massarelli. Si è discusso di come l'emergenza coronvirus stia provocando uno stop alle attività commerciali, mettendo in ginocchio tutta l'economia, e quali misure può adottare l'Ente per sostenerli. I rappresentanti delle associazioni hanno chiesto il dilazionamento di alcune tasse comunali.

"Siamo consapevoli della difficile situazione che sta vivendo in questi giorni il commercio locale come quello a livello nazionale - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - Con le associazioni di categoria, che per primi hanno proposto una serie di misure straordinarie, si è creata da subito un'ottima collaborazione. Mi sono già confrontato con il responsabile del settore economico per capire cosa possiamo fare, certamente daremo la possibilità di spostare le scadenze delle tasse comunali, come l'acqua, ma stiamo ragionando a 360 gradi. Mi auguro che al più presto il Governo nazionale e regionale prenda misure in tal senso, poiché noi sindaci possiamo attivarci fino a un certo punto".