Fondazione Banco di Napoli, sportello 'Ri-partire insieme' per aiutare le fasce più deboli

Nasce presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, in via Tribunali 213, lo sportello 'Ri-partire insieme' per aiutare le fasce più deboli colpite dall'emergenza Covid-19 come piccoli imprenditori, artigiani, nuclei familiari e semplici cittadini.

Saranno attivati servizi di orientamento per consulenza legale, economica, psicologia e relativa alle norme anti-contagio. A tale scopo - il 14 maggio alle ore 12 - verranno sottoscritti appositi protocolli d'intesa tra la Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, il presidente dell'Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli, Alfredo Guardiano, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Antonio Tafuri, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Napoli Nord Antonio Tuccillo e Annamaria Santangelo psicologa esperta di EDMR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma).