restaacasa ma pensa al tuo futuro, programma il tuo periodo scolastico all'estero con MLA

E' da alcune settimane che #iorestoacasa è entrato a far parte della vita degli italiani, sconvolgendone la quotidianità e le abitudini. Ma è proprio in un momento così difficile e complicato che bisogna investire su se stessi, pianificando esperienze costruttive che consentano di crescere, di migliorare sotto il profilo umano e professionale e di riavvicinarsi agli altri, condividendo nuovamente passioni, culture e interessi.

Condivisione e apprendimento, appunto, questi i valori sui quali MLA ha costruito un successo che dura da oltre 40 anni e che si traduce nella capacità di offrire a tutti i suoi studenti delle esperienze culturali e formative di prim'ordine, nelle quali la didattica va di pari passo alla crescita e alla formazione personale.

In un momento di profonda insicurezza, quindi, non c'è niente di meglio che pensare alle tante esperienze che ancora restano da fare e ai progetti da realizzare, grazie ai quali diventare delle persone migliori e più consapevoli.

Questo MLA lo sa bene e non è un caso che da sempre si fa portavoce di un nuovo modo di “imparare” grazie a programmi di studio completi che all'apprendimento di una lingua straniera coniugano una vera e propria esperienza di vita.

Tra le tante proposte MLA spicca High School Abroad, un soggiorno scolastico all'estero indirizzato ai ragazzi che desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale e personale frequentando per un trimestre, un semestre o un intero anno una scuola all’estero.

Ma che cos'è High School Abroad?

Diventare cittadini del mondo con il programma High School Abroad di MLA

Rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni che frequentano il terzo e il quarto anno di scuola superiore, High School Abroad di MLA non è un semplice soggiorno studio, ma una vera e propria immersione nella cultura e negli stili di vita di un altro paese.

Un'esperienza a 360° durante la quale gli studenti avranno non solo l'opportunità di seguire un percorso di studio di qualità, partecipando attivamente alla vita della scuola ospitante come uno studente del luogo, ma anche di conoscere davvero la cultura e le tradizioni di un nuovo paese, condividendo la propria esperienza con allievi provenienti da ogni parte del mondo.

Iscrivendosi al programma High School Abroad si ha infatti l'opportunità di studiare all'estero per un minimo di tre mesi fino a un massimo di due anni e di frequentare scuole prestigiose, tutte attentamente selezionate, dove gli studenti potranno sperimentare nuove metodologie di studio e partecipare alle attività sportive e culturali del posto.

Diversi sono poi i programmi creati dal team MLA e questo per permettere a ogni allievo di optare per il percorso più in linea con le proprie esigenze.

Così con il programma “Prime” è possibile scegliere la scuola che si desidera frequentare in base alle esigenze didattiche e decidere se soggiornare in famiglia o presso una boarding school, con il programma “Exchange” si potrà scegliere unicamente il paese di destinazione, e con il programma “Exchange Plus” si potrà aggiungere al paese di destinazione anche una specifica zona o città.

Con High School Abroad, quindi, non si partecipa a una “classica” vacanza studio ma si ha l'opportunità di frequentare un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico all'estero proprio come uno studente del posto.

Qualunque sia il percorso scelto nell'ambito del programma High School Abroad, agli studenti non mancherà mai l'assistenza fornita da MLA, assistenza che si traduce: nel supporto garantito dallo Staff MLA High School per il disbrigo di tutti i documenti pre-partenza, nella presenza di un Edu Support dedicato che seguirà lo studente nella scelta del giusto percorso di studi all’estero, nell’assistenza del nostro staff in loco, e nell'attivazione di un numero italiano disponibile 24/7 per qualunque esigenza.

Alla varietà dei percorsi di studio si associa poi la vasta disponibilità delle destinazioni con mete europee ed extra-europee che spaziano dalla Gran Bretagna agli USA, dall'Irlanda al Canada passando per l'Australia e la Nuova Zelanda. Per conoscere meglio il paese che li ospiterà e per condividere con gli altri studenti le proprie aspettative, MLA ha dato vita, per i soggiorni in Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, a una bella iniziativa, il Soft Landing Camp, ovvero un soggiorno di 4 giorni, antecedente all'inizio dell'anno accademico, grazie al quale tutti gli allievi avranno la possibilità di confrontarsi e di scambiarsi informazioni utili.

High School Abroad, studiare all'estero con le borse di studio ITACA INPS

Per i figli dei dipendenti della pubblica amministrazione ogni anno l’INPS pubblica il bando ITACA che consente di ottenere una borsa di studio a copertura parziale o totale per finanziare un trimestre, semestre o un intero anno di studio all'estero.

I beneficiari dei contributi erogati dall'INPS potranno utilizzare le borse di studio per prendere parte a High School Abroad di MLA i cui programmi sono perfettamente conformi ai requisiti fissati dal bando.

