Prevenzione Coronavirus, FCA di Pomigliano si ferma fino al 16 marzo

Si ferma da oggi e fino al 16 marzo, lo stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco per consentire le "applicazioni organizzative previste dal decreto governativo". Fermo, invece, solo per la giornata di oggi, il reparto presse di Nola.

Lo stop dopo lo sciopero di ieri e il successivo incontro con i sindacati. Anche la Slai Cobas ieri aveva inviato alla direzione aziendale una intimazione ad adempiere alle disposizioni dei D.C.P.M. ed alle vigenti normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione a epidemia corona virus, preannunciando, in mancanza di tempestivo riscontro, pronte iniziative a tutela dell' incolumità dei lavoratori ed al correlato possibile rischio epidemiologico territoriale.

Nell'incontro tra la direzione aziendale e sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, per discutere dell'emergenza COVID-19 che sta attraversando l'intera nazione, si è stabilito di adottare ulteriori azioni di prevenzione per i lavoratori dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano D'Arco.

"Dopo un'ampia discussione - dichiarano le sigle sindacali in un comunicato - abbiamo richesto e ottenuto una maggiore attenzione a quelle che sono le direttive disposte dal DPCM".

Tra le disposizioni stabilite: più attenzione anche nei locali mensa (posate monouso, posti adeguatamente distanziati, mascherine e guanti per gli addetti ecc...), più dispenser di amuchina, sospensione di tutte le riunioni e i corsi nelle aule e agevolazione dello Smart Working compatibilmente alle attività lavorative, ingressi molto limitati per i visitatori non dipendenti, più controlli del rispetto delle direttive ministeriali e iniziative volte a evitare gli assembramenti durante le pause.