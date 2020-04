Coronavirus, Gervasio (MAVV): Sostegno ai privati per rilanciare l’industria della cultura

Gli operatori dell’industria della Cultura in Campania sollecitano per il settore sostegni ben più forti di quanto fino ad oggi previsto dagli interventi del governo centrale e dalle Regioni. Eugenio Gervasio, CEO del MAVV Wine Art Museum, il Museo dell’Arte del Vino e della Vite, ospitato alla Reggia di Portici, sollecita la valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e paesaggistico con criteri privatistici e con una maggiore efficienza anche nei servizi promozionali. “Nonostante il generale principio di pari opportunità – dice Gervasio - ai privati viene impedito l’accesso a molti bandi, gare e affidamenti di gestione, penalizzando le opportunità di crescita e sviluppo del territorio che pure molti strumenti finanziari mettono a disposizione”.

Il MAVV - Museo dell'Arte, del Vino e della Vite, dopo avere avviato nel giugno 2019 una serie di importanti attività ed eventi, come il “Wine Art Fest by MAVV”, a partire da febbraio ha dovuto azzerare per l’emergenza Covid-19 le visite turistiche e scolastiche (in particolare sul settore didattico-formativo, con i laboratori della campagna “Bere Consapevole” dedicata al mondo della Scuola, presentati con successo a Città della Scienza).

“In Campania – prosegue Gervasio - i soggetti privati operanti in questo settore e vengono esclusi da forme di agevolazione e contributi, visto che la Legge Regionale 12/2005 in materia di musei e di raccolte parla di riconoscimento esclusivo per i musei pubblici di interesse locale e di quelli gestiti da Enti no profit. Occorre, con urgenza, modificare questa normativa consentendo a tutti gli operatori, siano essi pubblici, no profit o privati, che abbiano convintamente investito nel settore, di poter operare e accedere a forme di sostegno per la promozione della cultura delle eccellenze del nostro territorio”.

Per il fondatore del MAVV anche Governo e MIBACT dovrebbero sostenere i piccoli musei del territorio, sia pubblici che privati, consentendo agevolazioni fiscali come l’Art Bonus che incentiva gli interventi solo per i musei pubblici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nell'immediato – conclude il CEO del MAVV Wine Art Museum - è opportuno mettere in campo aiuti concreti per il settore museale, e turistico culturale in generale, che contemplino, oltre alla sospensione di mutui e finanziamenti per almeno 12/18 mesi, anche contributi a fondo perduto per gli investimenti di adeguamento innovativo e digitale delle strutture e per la gestione della continuità aziendale per l’intero 2020”.