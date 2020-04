L'allarme di un parrucchiere: "Stanno distruggendo un intero settore"

Tra i tanti settori messi a dura prova dall'emergenza Coronavirus c'è quello dell'estetica. Genny D'Auria, parrucchiere napoletano, ha voluto inviare un video messaggio alla redazione di Napolitoday per segnalare tutte le difficoltà che sta vivendo e per fare una richiesta alle istituzioni: "Ci dicono di star chiusi fino alla fine di maggio almeno, ma non possiamo resistere a tre mesi di inattività. Lo Stato deve aiutarci, restituendoci una parte delle tasse che abbiamo pagato in questi anni".

