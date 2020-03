Coronavirus, Confapi jr: "Recuperare fondi Ue non spesi"

«Per salvare l’economia della Campania e dell’intero Meridione occorre recuperare i fondi europei che non sono stati spesi. Si tratta di 11 miliardi di euro che potrebbero essere impiegati per sostenere il tessuto produttivo delle regioni e mantenere i livelli occupazionali».

A dirlo è Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli.

«Gli 11 miliardi di euro erano già stati destinati al Sud, e quindi non sarebbe necessaria alcuna correzione sulle finalità – aggiunge Di Santis -. Anzi, in questo momento queste risorse sono strategiche per impedire la recessione del Mezzogiorno».

«A quanto pare, la stessa presidente della Commissione europea Ursula Von Der Layen si sarebbe detta teoricamente in accordo con questa possibilità – conclude il leader dei giovani imprenditori napoletani -. E dunque non resta che approfittare di quest’occasione. Undici miliardi di euro sono una cifra importante per impedire il default del Sud. Va bene ragionare sulle riaperture delle attività e sui meccanismi di ripresa, ma se non si collegano tutti i fili – produzione e consumi ed export – sarà difficile intravedere la luce in fondo al tunnel».