Coronavirus, Peluso: "Cassa integrazione anche per piccolissime imprese"

“Difendere le piccole e medie imprese dalle conseguenze dannose del coronavirus con la cassa integrazione anche per quelle con un solo dipendente e sospendere tutti i tributi per sei mesi”.

E’ quanto propone la dirigente nazionale di FdI con delega allo sviluppo del Sud, Gabriella Peluso.

“La grave crisi economica prodotta dal coronavirus sta mettendo in ginocchio le attività commerciali e particolarmente il settore dei servizi e non vorremmo che al danno sanitario si aggiungesse anche quello occupazionale, che sarebbe insostenibile, particolarmente nel Sud” – sottolinea Peluso - , quindi, riteniamo che sia fondamentale che lo Stato, le Regioni e i Comuni intervengano con urgenza anche per sospendere il pagamento di tutte le tasse di rispettiva competenza”.