Coronavirus, assegnazione buoni spesa e generi di prima necessità a Qualiano

L’Amministrazione del Comune di Qualiano ha disposto di attivare, in esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza COVID-19, versano in gravi difficoltà economiche

Da oggi 1 aprile è possibile presentare le domande.

Possono presentare richiesta di ammissione tutti i cittadini aventi le condizioni sotto elencate:

- Tutti i residenti nel Comune di Qualiano(i cittadini stranieri possono ricevere il beneficio solo se residenti a Qualiano da almeno 2 anni);

- Coloro che non percepiscono Reddito di cittadinanza;

- Tutti i disoccupati;

- Coloro che non percepiscono redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte di sostegno di welfare pubblico;

- Coloro che hanno perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e Regione Campania in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19

- Coloro che non hanno richiesto e non sono destinatari di alcuna delle misure di sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 (ad esempio bracciante agricolo ed altro ….);

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Qualiano, dalla data del presente provvedimento e fino 03/04/2020. Tramite:

- Email agli indirizzi: uff.istruzione@comune.qualiano.na.it ; uff.invciv@comune.qualiano.na.it, fino alle ore 24:00 del 03/04/2020;

- Whatsapp fotografando il documento ed inviandolo ai numeri: 3898395075; 3249243254 fino alle ore 24:00 del 03/04/2020;

- Consegna a mano nell’apposita cassetta presso la casa Comunale nei giorni dal 02/04/2020 al 03/04/2020, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Controlli

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre il controllo sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti; laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, si procederà alla denuncia alle autorità preposte;

A QUESTO LINK QUI E' POSSIBILE SCARICARE IL MODULO PER FARE RICHIESTA https://bit.ly/2JvMJfQ