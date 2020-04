Coronavirus, Bacoli: attivati numeri per aiuti alimentari e servizi sociali

Oltre ai due numeri di telefonia fissa dei Servizi Sociali indifferibili (081 8553402 e 081 8553416 area minori, disabilità, assistenza socio-sanitaria, aiuti e sostegni economici), Il Comune di Bacoli ha attivato altri due numeri di telefonia mobile dedicati a famiglie, cittadini e tutti coloro che vivono in difficoltà economica in questo periodo di emergenza coronavirus, i quali hanno la possibilità di richiedere pasti caldi, card per la spesa, pacchi alimentari e bonus per l'acquisto di farmaci.

E' possibile chiamare il 320 7181786 e 320 7181733 per ricevere beni di prima necessità. Tutti i giorni (esclusa la domenica), dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00.

Chiamando i due numeri di cui sopra sarà altresì possibile ricevere informazioni e assistenza per qualsiasi altra esigenza forma di disagio sociale.

Restano sempre validi, per richiedere informazioni e per fare richiesta dei nostri servizi, i numeri di telefono dei i servizi sociali: 081 8553416 e 081 8553402, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Inoltre, l'Amministrazione specifica che per i "Bonus spesa" previsti dal nuovo decreto governativo, sarà il Comune di Bacoli a comunicare nei prossimi giorni, attraverso una manifestazione di interesse, le modalità per farne richiesta.

Tutte le altre informazioni sono reperibili sulla piattaforma "BACOLI SOLIDALE" http://www.comune.bacoli.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1535.html