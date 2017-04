Assicurazione della qualità degli Atenei telematici, a Napoli la prima conferenza internazionale

Si svolgerà a Napoli la prima conferenza internazionale sul tema dell’Assicurazione della Qualità per gli atenei telematici europei. L’evento, dal titolo “Quality Assurance for online universities in Europe”, è in programma lunedì 10 aprile a Napoli (ore 9.00-17.30) presso la sede dell’Università Telematica Pegaso, in piazza Trieste Trento 48. I docenti esperti di pedagogia sperimentale, nonché i presidenti e vice-presidenti delle principali società italiane ed europee di ricerca sull’e-learning, si confronteranno con i rappresentanti delle istituzioni europee per discutere sulle nuove norme di valutazione degli atenei telematici.

Come, infatti, sottolineato dall’ENQA, l’Agenzia europea che coordina le politiche nazionali sulla qualità dell’istruzione superiore, “in Europa c’è ancora poca esperienza di valutazione dell’e-learning”, nonostante ormai sia una realtà consolidata in tutto il mondo. Da qui, la necessità di avviare un dibattito scientifico sull’Assicurazione della Qualità degli atenei telematici, a partire dalle nuove linee guida di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari dettate dall’Anvur (dicembre 2016). L'impegno di tutti gli Atenei aderenti è quello di creare una cornice regolamentare omogenea per tutte le università digitali e per ottenere una oggettiva qualità dei corsi di studio universitari in modalità telematica in tutti gli stati della comunità europea.

SESSIONE MATTUTINA – ORE 9,00-13,30

A prendere per primo la parola sarà il rettore di Pegaso, Alessandro Bianchi. Seguirà l’intervento di Pier Cesare Rivoltella, docente di Tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano e vice-presidente della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica). Si entrerà, poi, nel vivo del dibattito con la tavola rotonda “Un modello italiano per l’assicurazione della qualità per l’e-learning nell’educazione superiore” con: Pierpaolo Limone, docente di Pedagogia sperimentale dell’Università di Foggia e vice-presidente della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale); Ettore Felisatti, docente di Pedagogia sperimentale dell’Università di Padova; Nicola Paparella, presidente della Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Pegaso; Pier Giuseppe Rossi, docente di Didattica generale e Pedagogia speciale dell’Università di Macerata e presidente della SIREM; Antonio Teixeira, docente della Open University del Portogallo e già presidente di EDEN (European Distance and E-learning Network). Le conclusioni saranno affidate a Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso.

Nella sessione pomeridiana, invece, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Comparative perspectives in QA in online education” con importanti esperti dello scenario europeo nell’ambito dell’e-learning. Tra i partecipanti, il professore Pierpaolo Limone (Chairman della giornata); Ahidoba de Franchi, Università di Ginevra e segretario generale di EUCEN (European University Continuing Education Networks); Luigia Melillo, Centro Unesco per la Bioetica; Elizabeth Anne Marr, Open University, Inghilterra.