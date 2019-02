Ex lavoratori Apu: "Il concorso della Regione è finto"

Hanno lavorato per la pubblica amministrazione per sei mesi e poi sono tornati nell'infinito mare dei disoccupati campani. Si tratta dei duemila lavoratori Apu (Attività di pubblica utilità), che chiedono continuità lavorativa. Una delegazione di una trentina di ex Apu si è riunita davanti al Tennis club Vomero, dove era atteso il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per parlare del concorso regionale che dovrebbe aprire le porte a 10mila persone.

"E' un concorso finto - afferma Giovanni Pagano, portavoce dei manifestanti - perché per quelle 10mila persone non ci sarà nessuna certezza di assunzione. Ciò che è scritto nel Burc è che per chi vincerà il concorso si apriranno le porte di una formazione professionale che durerà 18 mesi, al termine dei quali non si sarà fatto altro che creare un nuovo bacino di precari, dopo Lsu, Apu e altri progetti".

Il concorso non è l'unico motivo della protesta: "A noi è stato detto che non c'erano i soldi per continuare - prosegue Pagano - ma poi è stata fatta una legge ad hoc per assumere 70 persone nella Sma, partecipata della Regione. E' una vergogna, De Luca deve dimettersi". Il presidente De Luca non ha preso parte all'incontro, ufficialmente perché impegnato a Roma.