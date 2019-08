Concorso Regione Campania, 1 milione le domande per 2.175 posti

Sono 279.663 i campani che hanno fatto domanda per il concorso della Regione Campania per il rinnovamento della pubblica amministrazione. Gli iscritti al bando, che scade oggi, hanno fatto domanda per più posizioni e quindi a stamattina le domande sono 1.131.418 per 2.175 posti attualmente disponibili e che riguardano 160 Comuni, tra cui Napoli.

Sonia Palmeri, assessore al lavoro e Risorse Umane della Regione: spiega all'Ansa: "Questi numeri indicano il successo dell'iniziativa lanciata con lungimiranza dal presidente De Luca e la voglia di tanti giovani di rimanere nella propria terra e soprattutto di impegnarsi perchè la Campania fornisca a cittadini e operatori economici servizi più efficienti, una pubblica amministrazione 4.0".

Data prove preselettive

Le prove preselettive per il concorso inizieranno il 2 settembre. Il concorso prevede un anno di lavoro e formazione negli uffici dei vari comuni campani pagati dalla Regione prima dell'assunzione da parte della singola ammnistrazione (per una parte dei tirocinanti). I primi due bandi del Concorso della Regione ad un totale di 10mila assunzioni. In totale i posti messi a disposizione attraverso i primi due bandi sono 2175.

I bandi

Il primo corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, è per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione Campania.

Bando_RIPAM_ Campania D1-2

Il secondo corso-concorso pubblico, per esami, è per la copertura di 1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della Regione Campania.

Bando_RIPAM_Campania C1-2

TUTTE LE INFORMAZIONI SUI BANDI DI CONCORSO

Candidature e termini

È possibile inoltrare la propria candidatura presso il sito ripam.cloud. La compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno (scadenza 8 agosto).