Concorso in Campania: in 24 ore già 16mila candidati

Sono stati letteralmente presi d'assalto i siti della Regione Campania e della Formez per iscriversi al concorso indetto dalla Regione per l'assunzione a tempo indeterminato di oltre duemila persone. A 24 ore di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando del Piano per il lavoro della Regione, sono già 16mila le persone che si sono iscritte alla selezione.

La scadenza del bando e la preselezione

Il termine previsto per l'invio telematico delle domande di partecipazione è stato fissato per il prossimo 8 agosto. Al termine della procedura di registrazione e di invio della domanda verranno organizzate le giornate di preselezioni. Visto il numero di candidati, verrà effettuata presumibilmente in più giornate con divisione secondo le lettere dell'alfabeto. La prova preselettiva sarà comune a tutti i profili di ciascuna categoria. Sono previsti posti sia per diplomati, categoria C, che per laureati, categoria D.