Concorso Regione Campania, al via le prove preselettive il 2 settembre

Al via lunedì 2 settembre le prove preselettive per il concorso Ripam Campania gestite, presso la Mostra D'Oltremare, da Formez PA per conto della Commissione Ripam-Dipartimento della Funzione Pubblica.

I posti disponibili sono 2.175 in questa prima ondata di prove. I candidati iscritti a partecipare sono 303.965. "Un saluto e in bocca al lupo agli oltre 303mila concorrenti, a tutti i ragazzi e le ragazze che potranno cogliere una opportunità di lavoro vero, che può cambiare la loto vita. Si tratta solo della prima delle iniziative che svilupperemo in tema di lavoro. Entro la fine del prossimo mese di settembre partirà un altro concorso per 650 posti stabili nei Centri per l'Impiego della Regione Campania. Ci sarà poi un ulteriore concorso a inizio 2020 nell'ambito del Piano del Lavoro della Campania", spiega Vincenzo De Luca.

La divisione in padiglioni

