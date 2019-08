Concorso Regione Campania: ecco le date delle prove preselettive

Dopo la chiusura del termine delle domande di ieri, il Formez ha reso note le date della prova preselettiva per tutti i profili messi a concorso. Le prove si svolgeranno dal 2 al 25 settembre prossimo. Si terranno alla Mostra d'Oltremare probabilmente su due turni, uno mattutino e uno pomeridiano. Secondo i calcoli fatti dal Formez, dovrebbero essere 16mila candidati al giorno, ottomila a turno.

Chi avrà presentato domanda per entrambi le categorie dovrà sostenere due prove, una per i laureati e un'altra per i diplomati. In totale sono stati 303.965 i candidati che si sono registrati per un totale di 1.255.457 di domande inoltrate. Il calendario dettagliato delle prove verrà pubblicato a breve sul sito del Formez.