Concorso Regione Campania: il calendario delle prove preselettive

Il Ripam e la Regione Campania hanno appena reso noto il calendario delle prove preselettive. Si parte con i candidati per la categoria C e poi si prosegue con quelli candidati alla categoria D. Il prossimo 26 agosto verranno pubblicati anche i padiglioni della Mostra d'Oltremare a cui dovranno recarsi i candidati in base al proprio cognome. I candidati dovranno portare con sé le domande di iscrizione e una o più penne di colore nero. Ecco le liste:

Categoria C

2 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Kabli Fatima a Luongo Luisa

2 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Luongo Marcello a Martorano Giulia

3 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Martorano Giuseppe a Molaro Carmela

3 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Molaro Domenico a Nuzzo Caterina

4 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Nuzzo Chiara a Pastore Natascia

4 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Pastore Nicola a Piscopo Marco

5 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Piscopo Margherita a Rivelli Angela

5 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Rivelli Antonio a Salvione Romolo Maria

6 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Salviulo Angelina a Serritelli Gennaro

6 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Serritelli Giovanni a Tartaglione Gabriele

9 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Tartaglione Gaetana a Ventriglia Orsola

9 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Ventriglia Pasquale a Adinolfi Verdiana

10 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Adinolfi Vincenzo a Aulicino Valentina

10 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Aulino Angelo a Borrelli Andrea

11 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Borrelli Angela a Cangiano Antonia

11 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Cangiano Antonio a Cassese Immacolata

12 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Cassese Lorenzo a Ciriaco Camilla

12 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Ciriaco Lidia a Cuomo Rolando

13 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Cuomo Rosa a De Luca Mariarosa

13 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: De Luca Marica a Di Caprio Cristina

16 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Di Caprio Daniela a Donniacono Luca

16 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Donniacuo Adele a Ferrara Rossella

17 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Ferrara Sabato a Gambardella Ambra

17 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Gambardella Andrea a Guarino Marinica

18 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da Guarino Mario a Jusufi Adria

Categoria D

18 Settembre 2019 -ore15,00 candidati da: Cabib Alessandro a Corrado Francesco

19 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Corrado Gennaro a Di Lauro Modestino Isaia

19 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Di Lauro Paolo a Garramone Mariangela

20 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Garri Daniela a Luongo Carmine

20 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Da Luongo Chiara a Navarra Antonio

23 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Navarra Carmine a Quintavalle Michela

23 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Quinterno Antonella a Signore Vincenzo

24 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Signorella Marilena a Acanfora Valentina

24 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Accadia Rita a Buzzulini Marco