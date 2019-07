Concorso Regione, De Luca: “Le prove finiranno a inizio ottobre”

"Ad ottobre 3mila campani potranno essere avviati al mondo del lavoro, cambieremo la vita a 3mila persone". Vincenzo De Luca ha presentato così, oggi, il primo bando del “Piano per il Lavoro della Regione Campania” pubblicato ieri.

Sono già migliaia i candidati iscritti sulla piattaforma online. Il termine ultimo per iscriversi è l'8 agosto, poi partiranno le preselezioni scritte. L'obiettivo – ha spiegato il presidente della Regione – è concludere il concorso per fine settembre o al massimo all'inizio di ottobre. Nessun limite di età, porte aperte sia a diplomati che laureati, per posti che spaziano tra le più disparate aree e coinvolgono 282 enti e 166 comuni.

“Non sono profili generici – spiega De Luca che oggi a Palazzo Santa Lucia ha incontrato sindaci dei comuni interessati e sindacati – ma una esigenza reale. Questo piano nasce da una indagine conoscitiva sui vuoti di organico che si sarebbero venuti a creare da qui a tre anni negli enti pubblici. L'Anci ci ha fornito questi dati e noi abbiamo fatto il miracolo. Ringiovaniamo e qualifichiamo la Pubblica amministrazione”.