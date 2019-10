De Luca: "Lavoro stabile per 200mila giovani in un anno"

"Il mio obiettivo è di dare lavoro stabile a 200mila giovani del Sud. Solo così potremo contrastare la migrazione dei nostri ragazzi". Vincenzo De Luca promette ancora posto di lavoro per i prossimi dodici mesi. Il presidente della Regione Campania ha parlato anche di questo con il ministro del Sud Giusepp Provenzano a cui ha chiesto di riempire i vuoti lasciati all'interno della Pubblica amministrazione. Un'altra proposta è arrivata per la graduatoria del concorsone regionale: "Mi pare assurda la norma che prevede di cancellare la graduatoria dopo aver assunto i 3mila per i quali ci sono già i posti. Quella lista, di 10mila candidati idonei, dovrà essere conservata per almeno tre anni".