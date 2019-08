Concorsone Regione Campania, pubblicata la divisione in padiglioni

In considerazione del numero iscritti al Concorso della Regione Campania, al fine di agevolare le procedure di accesso e favorire il rispetto dei tempi di svolgimento in ciascuna sessione di prova, i candidati dopo l'ingresso ai cancelli della Mostra d’Oltremare - Piazzale Tecchio, si dovranno presentare direttamente al padiglione loro assegnato secondo quanto specificato.

La ripartizione analitica per padiglioni, allegata, è relativa escusivamente alla settimana dal 2 al 6 settembre.

Seguiranno aggiornamenti per le settimane successive. Si invitano i candidati a presentarsi ai cancelli di ingresso muniti esclusivamente di ricevuta di iscrizione e di documento di identità.

2 settembre 2019 ore 8:00 / da Kabli Fatima a Luongo Luisa

Padiglione 1: da Kabli Fatima a Lamari Anna

Padiglione 2: da Lamart Beatrice a Lanzalotti Nicole

Padiglione 3: da Lanzano Angelo a Lazzaris Aurora

Padiglione 3b: da Lazzaro Amalia a Lepore Luigi

Padiglione 4: da Lepore Marco a Licciardi Vittoria

Padiglione 5: da Licciardo Marco a Lo Scrudato Marzia

Padiglione 6: da Lo Sordo Antonio a Loreti Marika

Padiglione 10; da Loreto Adriana a Luongo Luisa

2 Settembre 2019 ore 15:00 / candidati da Luongo Marcello a Martorano Giulia

Padiglione 1 da Luongo Marcello a Magliulo Nunzia

Padiglione 2 da Magliulo Pietro a Maisto Susanna

Padiglione 3 da Maisto Teresa a Maffellotti Vincenzo

Padiglione 3 B da Maffellotto Alessandra a Mansueto Rosaria

Padiglione 4 da Mantegna Luca a Marasco Giuseppina

Padiglione 5 da Marasco Immacolata a Marino Antonietta

Padiglione 6 da Marino Antonio a Marroccella Vincenzo

Padiglione 10 da Marrocco Alessia a Martorano Giulia

3 Settembre 2019 ore 8:00 / candidati da Martorano Giuseppe a Molaro Carmela

Padiglione 1 da Martorano Giuseppe a Mastrantuono Simone

Padiglione 2 da Mastranza Mattia a Maturi Tommaso

Padiglione 3 da Maturo Adele a Mazzone Eugenio

Padiglione 3 B da Mazzone Federica a Melluso Roberta

Padiglione 4 da Melodia Giuseppina a Meola Valentina

Padiglione 5 da Meoli Adriana a Migheli Mirko Mario

Padiglione 6 da Migliaccio Adriano a Miracolo Stefano

Padiglione 10 da Miraglia Alessandro a Molaro Carmela

3 Settembre 2019 ore 15:00 / candidati da Molaro Domenico a Nuzzo Caterina

Padiglione 1 da Molaro Domenico a Montella Cristina

Padiglione 2 da Montella Daniela a Morra Angela

Padiglione 3 da Morra Anna a Mungo Tiziana

Padiglione 3 B da Munier Martina a Nacca Stella Liliana

Padiglione 4 da Naccarato Roberto a Napoletano Giuditta

Padiglione 5 da Napolitano Giulia a Natale Rossella

Padiglione 6 da Natale Sabrina Pasqualina a Nocerino Grazia

Padiglione 10 da Nocerino Immacolata a Nuzzo Caterina

4 Settembre 2019 ore 8:00 / candidati da Nuzzo Chiara a Pastore Natascia

Padiglione 1 da Nuzzo Chiara a Orilia Saverio

Padiglione 2 da Orilio Claudia a Paduano Vincenzo

Padiglione 3 da Padula Alessandro a Palladino Donato

Padiglione 3 B da Palladino Elisa Pasqualina a Palmiero Michele

Padiglione 4 da Palmiero Nicola a Panarese Simona

Padiglione 5 da Panariello Alessandro a Papaianni Raffaella

Padiglione 6 da Papale Alessandra a Parziale Vincenzo

Padiglione 10 da Pasanisi Fausta a Pastore Natascia

4 Settembre 2019 ore 15:00 / candidati da Pastore Nicola a Piscopo Marco

Padiglione 1 da Pastore Nicola a Pellino Vincenzo

Padiglione 2 da Pellitteri Domenica a Pergolizzi Eduardo

Padiglione 3 da Peri Carmelo a Peruggi Valentina

Padiglione 3 B da Peruggini Barbara a Petrillo Immacolata

Padiglione 4 da Petrillo Laura a Pezzella Francesco

Padiglione 5 da Pezzella Gaetano a Picone Giusi

Padiglione 6 da Picone Ida a Pirozzi Osema Carmelo

Padiglione 10 da Pirozzi Pamela a Piscopo

5 Settembre 2019 ore 8:00 / candidati da Piscopo Margherita a Rivelli Angela

Padiglione 1 da Piscopo Margherita a Pontillo Arianna

Padiglione 2 da Pontillo Chiara Elvira a Preziuso Valentina

Padiglione 3 da Prezzini Andrea a Punzo Doriana

Padiglione 3 B da Punzo Edoardo a Ragni Riccado

Padiglione 4 da Ragnino Filomena a Ramazio Valeria

Padiglione 5 da Rambaldi Alessandra a Renda Valeria

Padiglione 6 da Rendano Anna Maria a Riccio Jessica

Padiglione 10 da Ricco Laura a Rivelli Angela +

5 Settembre 2019 ore 15:00 / candidati da Rivelli Antonio a Salvione Romolo Maria

Padiglione 1 da Rivelli Antonio a Romano Fernandopio

Padiglione 2 da Romano Filippo a Rosano Virginia

Padiglione 3 da Rosanova Alfonso a Rufolo Vito

Padiglione 3 B da Rufrano Natalia a Ruopoli Raffaele

Padiglione 4 da Ruopolo Annalaura a Russo Ciro Fabio

Padiglione 5 da Russo Clara a Russo Roberto

Padiglione 6 da Russo Rocco a Salamiti Rita

Padiglione 10 da Salamone Alessandro a Salvione Romolo Maria

6 Settembre 2019 ore 8:00 / candidati da Salviulo Angelina a Serritelli Gennaro

Padiglione 1 da Salviulo Angelina a Santaniello Francesco Pio

Padiglione 2 da Santaniello Gaetano a Sapio Vincenza Erica

Padiglione 3 da Saponangelo Eliana a Savasti Luisana

Padiglione 3 B da Savastio Daniele a Scalice Simone

Padiglione 4 da Scalingi Alessio a Scarpiello Stefania Ombretta

Padiglione 5 da Scarpinati Giancarlo a Scognamiglio Chiara

Padiglione 6 da Scognamiglio Cira a Senatore Fulvia

Padiglione 10 da Senatore Gaetano a Serritelli Gennaro

6 Settembre 2019 ore 15:00 / candidati da Serritelli Giovanni a Tartaglione Gabriele

Padiglione 1 da Serritelli Giovanni a Siciliano Viviana

Padiglione 2 da Siclari Carmelo a Siniscalchi Nicoletta

Padiglione 3 da Siniscalchi Rosa a Sommella Viviana

Padiglione 3 B da Sommese Angelo a Sorrentino Miriana

Padiglione 4 da Sorrentino Modestino a Spaventa Simona

Padiglione 5 da Spavone Aniello a Stanzione MangiapiaMichela

Padiglione 6 da Stara Ester a Tagliente Donato

Padiglione 10 da Taglieri Alessandro a Tartaglione Gabriele