Concorso Regione Campania, ecco come consultare le prove preselettive

Sono disponibili gli atti on line relativi alle prove preselettive di cui al Corso-Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C, ed al Corso-Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D.

I candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, possono collegarsi al seguente link: www.ripam.cloud, entrare nell'area riservata (login) inserire il codice fiscale e le credenziali utilizzate per la registrazione e selezionare il concorso al quale si sono iscritti. Sarà disponibile il foglio a lettura ottica ed il fascicolo delle domande. Si ricorda che, per entrambi i Corsi-Concorso, il punteggio è stato attribuito come segue: + 1 (più uno) risposta esatta 0 (zero) mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni - 0,33 (meno 0,33) risposta errata Per il calcolo del punteggio finale, le penalità devono essere detratte dal totale delle risposte esatte (non dal totale delle risposte date).

Per necessità urgenti è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: ripamcampania@formez.it