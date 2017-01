Personale Ata, arriva il bando del concorso: 10mila posti disponibili

Il concorso per personale Ata si avvicina: l'atteso bando per 10mila e 294 posti uscirà a febbraio. Darà spazio innanzitutto a chi è gia iscritto in graduatoria, poi entro settembre un nuovo bando per i neo iscritti.

I profili richiesti sono soprattutto quelli di collaboratori scolastici (6mila bidelli) e assistenti amministrativi (2103 posti). Poi 790 posti per assistenti tecnici, 216 posti per direttore servizi amministrativi, 87 posti come cuochi, 81 posti come addetti aziende agrarie, 49 posti per guardarobieri, 19 posti per infermieri.

Necessaria la licenza media. Coloro che intenderanno presentare la domanda di iscrizione per le nuove graduatorie dovranno compilare il modello D1 o quello D2. Il Miur definirà a breve la data di uscita del bando.