Concorso per disegnatori "Volti della politica del tuo tempo"

La Fondazione Valenzi, nell'ambito delle iniziative connesse alla mostra "L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi", indice il concorso "Volti della politica del tuo tempo".

I 10 vincitori verranno premiati con la partecipazione alla mostra che si terrà dal 2 al 19 maggio 2019 presso il PAN | Palazzo delle Arti di Napoli.

Il concorso si rivolge a giovani disegnatori italiani e stranieri under 35 che potranno partecipare presentando n. 1 tavola (formato A3 verticale) in cui interpretare liberamente in ritratto uno o più politici italiani/stranieri del nostro tempo oppure donne o uomini impegnati per i diritti civili e sociali o, in alternativa, gruppi, assemblee, momenti di aggregazione politica e movimenti politici e sociali nazionali e internazionali sempre riferibili alla nostra epoca. Il disegno dovrà essere realizzato a mano libera su supporto cartaceo con le seguenti tecniche: penna, pennarello, china, matita, acquerello. Le tavole dovranno essere corredate da nome e cognome del disegnatore, titolo, data e tecnica.

Per partecipare al concorso è necessario far pervenire i seguenti materiali entro il 20 marzo 2019:

- La tavola originale formato A3 (verticale) dovrà essere consegnata brevi manu presso la sede della Fondazione Valenzi (Maschio Angioino, piazza Municipio 80133 Napoli, previo appuntamento telefonando al seguente numero telefonico: +39 081 5800266 ) o dovrà essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondazione Valenzi Onlus, via Enrico Cosenz n.13, 80142 Napoli.

- Il modulo d'iscrizione (disponibile sul sito www.fondazionevalenzi.it) debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato insieme al file dell’immagine in formato jpg, con buona risoluzione (300 dpi) e dimensioni massime di 5 Mb al seguente indirizzo di posta elettronica: arte@fondazionevalenzi.it

I vincitori del concorso verranno resi noti in data 15 aprile 2019 tramite pubblicazione sul sito www.fondazionevalenzi.it

La mostra "L'ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi", a cura di Olga Scotto di Vettimo, segue gli approfondimenti promossi dalla Fondazione Valenzi sull'attività artistica e collezionistica dell'ex Sindaco di Napoli e sulla diffusione dell'opera e del pensiero del 'Sindaco artista'. Dal 2 al 19 maggio 2019 al PAN| Palazzo delle Arti di Napoli saranno in mostra 150 disegni, parte di un nutrito numero di appunti visivi eterogenei a cui Valenzi si è dedicato costantemente utilizzando carte (anche di fortuna, come quelle con l'intestazione del Comune o della Provincia di Napoli, del Parlamento Europeo e Senato della Repubblica), cartoncini, china e lapis, penna e pennarelli. Instancabile disegnatore, Valenzi pensava per immagini e con queste ha interpretato uomini e realtà.