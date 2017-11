Rischio default, la Cisl: "Napoli sull'orlo del baratro. Pagheranno i cittadini"

Rischio dissesto per il Comune di Napoli, Sanità campana allo sbando e accordo sulle pensioni. Questi i temi dell'assemblea che la Cisl Funzione pubblica ha organizzato al Centro direzionale. Presenti dirigenti regionali e nazionali del sindacato. "Senza una legge salva-Comuni, il Comune di Napoli fallirà e a pagare saranno i cittadini napoletani per i quali la vita diventerà molto più cara" afferma il coordinatore cittadino e campano, Lorenzo Medici.

Non naviga in acque migliori la Sanità: "E' un momento di caos e guai giudiziari - prosegue Medici - in Campania abbiamo il maggior tasso di mortalità, il più basso livello di livelli esenziali di assistenza e una precarietà diffusa del personale".

Presente anche il segretario nazionale Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, reduce dal tavolo di trattativa con il Governo per la riforma sulle pensioni: "Bisogna trovare un paracadute per i giovani assunti dopo il 1996 e che hanno un decennio di precariato con pochi contributi. Questo paracadute pensionistico deve arrivare dalla fiscalità generale. Abbiamo ottenuto che i requisiti pensionistici non slittino sempre in avanti, come accaduto negli ultimi tempi".