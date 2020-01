Comune di Torre del Greco, si cercano 11 profili

Il Comune di Torre del Greco ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 11 risorse da impiegare per la realizzazione di servizi di sostegno inclusione attiva - Pon Inclusione a valere sul Fondo Sociale Europeo. In particolare si ricercano: 1 amministrativo specializzato nella conduzione di programmi regionali e nazionali in materia di politiche sociali (D1), 1 amministrativo specializzato nel monitoraggio, valutazione e rendicontazione di fondi strutturali (D1), 2 amministrativi specializzati nell'area contabile e giuridico-legale (D1), 7 istruttori direttivi amministrativi (D1).

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Torre del Greco.