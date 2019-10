Confcommercio alla Regione: "Servono investimenti su sanità, trasporti e turismo"

Commercio, Turismo, Logistica e Sanità. Sono i quattro punti principali delle proposte che Confcommercio Campania ha presentato al presidente della Regione Vincenzo De Luca. Per quanto riguarda il settore del Commercio è stata chiesta l’istituzione dei Distretti del Commercio, già operativi con successo in alcune Regioni italiane. I Distretti sono organismi costituiti dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria per lavorare insieme allo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione della rete commerciale e del Turismo. Richiesta anche l’approvazione dell’emendamento al Testo Unico Commercio riguardante l’insediamento delle Grandi Strutture di Vendita. che prevede l’obbligo, per chi intende aprire Ipermercati e Centri Commerciali, di contribuire alla riqualificazione delle aree urbane vicine.

Sul tema della Logistica e dei trasporti interviene il Presidente Conftrasporto Campania Pasquale Legora De Feo : al fine di rendere sempre più competitiva la Campania come piattaforma logistica, avviare una efficace politica di integrazione tra Porti ed Interporti attraverso investimenti che ne consentano il collegamento ferroviario e costituire un coordinamento permanente guidato dalla Regione stessa con la partecipazione di tutti i principali attori.

Sulla Sanità, si stigmatizza che il fondo sanitario regionale non sia incrementato da oltre un decennio, anzi, sia stato ridotto. E’ dunque necessario un diverso approccio alla distribuzione delle risorse attraverso un’analisi completa e puntuale delle esigenze della popolazione nella quale le strutture accreditate devono essere viste come una risorsa ad integrazione del servizio pubblico e non come qualcosa di contrapposto; chiesta inoltre una revisione del metodo della trimestralizzazione, che così come è stata effettuata, produce pesanti diseconomie in termini di produttività per le imprese che si traducono in inefficienza e disagi per gli utenti. Riguardo le politiche della Mobilità, secondo il Presidente Confcommercio Napoli Massimo Vernetti, i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile sono lo strumento principale di programmazione di tali politiche. Secondo il Presidente Federalberghi Costanzo Iaccarino, è urgente definire un Codice Regionale del Turismo, per disciplinare finalmente il sistema Turismo in tutti i suoi aspetti. Occorre inoltre l’entrata a regime dell’Agenzia Regionale del Turismo per realizzare una promozione turistica finalmente in linea con le esigenze del mercato internazionale ed una disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere che ponga fine all’abusivismo. Occorre infine intervenire per eliminare le carenze della mobilità (EAV, trasporto locale marittimo, viabilità in penisola sorrentina) che condizionano pesantemente i flussi turistici in Campania.