Con l’avvento della globalizzazione, da anni le distanze intercontinentali si sono di fatto accorciate: grazie ai mezzi di comunicazione più veloci, al web e alla possibilità di inviare merci da un continente all’altro in pochissimi giorni.

Al giorno d’oggi inviare un pacco non è più un evento straordinario ma un’operazione alla portata di tutti, anche dal punto di vista economico. Sul web, in particolare, esistono delle realtà che consentono di spedire pacchi online con estrema facilità, come SpedireAdesso.com.

In questo articolo vedremo come fare per spedire un pacco in 5 mosse e in pochissimi minuti, tranquillamente da casa e con la comodità di ricevere il corriere espresso a domicilio per il ritiro del pacco.

Il mondo delle spedizioni online

Quello delle spedizioni online è un mondo che si è ampliato in maniera esponenziale negli ultimi anni. Oggi sul web si trovano diversi portali specializzati nella spedizione di documenti, pacchi e pallet, da e verso qualsiasi destinazione italiana e internazionale.

A prescindere dal tipo di portale selezionato, le azioni da compiere per spedire un pacco online sono le stesse e si possono riassumere in 5 semplici step.

Primo step: compilare il modulo per la spedizione online

Per poter pianificare una spedizione, il primo passo da compiere è quello di selezionare il tipo di spedizione. Ad esempio si può scegliere se inviare un documento, un pacco standard oppure un pallet, in base alle specifiche esigenze del momento. Una volta effettuata tale scelta si passa a compilare il modulo di spedizione, riempiendo accuratamente i campi relativi ai dati del mittente, del destinatario e del pacco, ovviamente selezionando l’indirizzo di partenza e quello dove si vuole spedire il pacco. Durante questo primo step saranno richiesti anche i recapiti telefonici per comunicare eventuali ritardi o contrattempi, sia al mittente che al destinatario.

Secondo step: il pagamento del servizio di spedizione

Un altro degli innumerevoli vantaggi offerti dai servizi di spedizione online è quello di poter effettuare il pagamento in maniera completamente sicura, tramite Paypal o carta di credito, grazie a degli avanzati sistemi di sicurezza telematica.

Per quanto riguarda le tariffe di spedizione, queste in genere dipendono dalla grandezza del pacco e dalla destinazione selezionata. In questa fase è importante anche inserire i dati di fatturazione per poter ricevere via email la fattura relativa al servizio di spedizione.

Terzo step: la stampa dell’etichetta di spedizione

Giunti a questo punto, la spedizione è praticamente già stata pianificata e non rimane altro da fare che stampare l’etichetta di spedizione. Questo documento è di fondamentale importanza per poter identificare il pacco ed effettuare correttamente la spedizione. Una volta stampata, l’etichetta dovrà essere incollata su un lato del pacco, in maniera ben visibile.

A proposito del pacco, al cliente che usufruisce di tali servizi viene chiesto di prestare attenzione al confezionamento del pacco: in particolare, è importante utilizzare delle scatole perfettamente integre, prive di vecchie etichette sui lati. Inoltre, è consigliato proteggere gli oggetti interni con del pluriball, per evitare delle spiacevoli rotture durante il trasporto.

Quarto step: l’attesa del corriere espresso

Giunti alla quarta delle cinque mosse necessarie per spedire un pacco online, il lavoro del mittente è praticamente concluso, poiché questo step consiste nell’attendere il corriere espresso. Lo spedizioniere arriverà a casa del mittente e ritirerà il pacco, per poterlo spedire nel giro di pochi giorni verso la destinazione prescelta.

Quinto step: il controllo online della spedizione

Una delle conquiste più importanti ottenute con le spedizioni online consiste nel poter controllare lo stato di avanzamento della spedizione, grazie al servizio di tracking online completamente gratuito.

Con il semplice inserimento del codice alfanumerico riportato sull’etichetta di spedizione, il sistema di tracciamento online verifica dove si trova il pacco o se è già stato consegnato nelle mani del destinatario. Questa opzione consente sia al mittente che al destinatario di rimanere più tranquilli, specialmente se il pacco contiene oggetti fragili o di grande valore.

Con SpedireAdesso.com puoi spedire pacchi in totale sicurezza

SpedireAdesso.com da anni è leader nel settore delle spedizioni online. Grazie a delle interfacce semplici e intuitive, chiunque può effettuare una spedizione in totale sicurezza e in pochi click. Tra gli altri punti di forza di questa giovane azienda spiccano le tariffe assai convenienti e la partnership con i migliori corrieri espresso d’Europa.

Con SpedireAdesso.com puoi conoscere in pochi attimi e in anticipo i costi di spedizione, sia per le destinazioni italiane che per quelle europee, compresi i Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.