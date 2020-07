Arriva 'Il mio lido', l'app per prenotare il posto in spiaggia

Le spiagge ora si possono prenotare con un’ applicazione, “Il tuo Lido”, ideata da un ventenne napoletano, Jason Priore, che l’ha messa a punto per la software house WebAppSite. Si tratta di uno strumento che permetterà agli stabilimenti balneari di aprire al pubblico in tutta sicurezza e ai bagnanti di scegliere comodamente, il lido, l’ombrellone, la cabina e il parcheggio. Inoltre il pannello di controllo con la relativa App sarà donato in comodato d’uso gratuito ai comuni che ne faranno richiesta per la gestione delle proprie spiagge libere.

L’idea nacque nel 2018: un’applicazione con annesso pannello di controllo, per facilitare il lavoro dei gestori degli stabilimenti balneari. Una grafica accattivante, funzionalità semplice ed intuitiva, per dare modo a chiunque di poterla usare senza difficoltà. Con l’emergenza covid-19, il progetto è stato ampliato e migliorato per rispondere ai nuovi regolamenti emanati dal servizio sanitario nazionale.

Grazie al pannello di controllo dato in gestione, - spiegano gli ideatori del progetto - si potrà risalire in qualunque momento al nominativo di chi ha noleggiato l’ombrellone o altre attrezzature, cosi da facilitare l’intervento del servizio sanitario nazionale, in caso di contagio oltre che risalire ai nominativi dei bagnanti confinanti.

Attraverso l’utilizzo di questa applicazione potranno essere velocizzate le procedure di accesso evitando assembramenti agli ingressi e consentendo agli utenti di scegliere l’ombrellone e la fila a seconda del prezzo, così da permettere a tutti la possibilità di soggiornare al mare risparmiando. Con “Il tuo Lido”, gli avventori avranno la possibilità di ordinare i servizi bar e/o cucina direttamente da sotto l’ombrellone, tramite l’app e senza alcun codice QR, con servizio a cura dello staff dello stabilimento o chiamare il bagnino in caso di necessità.