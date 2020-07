Banca Popolare di Bari: in scadenza i termini per l'offerta transattiva

I soci della Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria hanno tempo fino al prossimo 31 luglio per aderire all’offerta transattiva e ottenere l’indennizzo forfetario e onnicomprensivo di 2,38 euro per ciascuna azione posseduta, al netto di eventuali distribuzioni o altri bonus.

Requisiti

Per poter aderire all'offerta sono richiesti appositi requisiti tra cui aver partecipato all’assemblea dello scorso 29 giugno.

Condizioni

Il socio conserverà la piena titolarità delle azioni della Banca detenute, ma firmando l'offerta transattiva rinuncerà - irrevocabilmente ed incondizionatamente - ad ogni pretesa relativa all'investimento in azioni BPB riferibile esclusivamente agli aumenti di capitale del 2014 o del 2015 nei confronti della Banca e/o comunque di ogni altra persona fisica e/o giuridica che possa a sua volta chiamare in causa la Banca in un eventuale giudizio e delle società appartenenti al Gruppo BPB, che sia connessa, derivante o in qualunque modo riferibile a tali aumenti di capitale.

L’efficacia dell’offerta è condizionata al raggiungimento del numero minimo di adesioni pari al 50% dei soci destinatari che siano portatori di un numero di azioni ordinarie della Banca pari al 60% del controvalore in Euro delle azioni complessivamente detenute dai destinatari della proposta.

Per aderire occorre recarsi presso una qualunque filiale di Banca Popolare di Bari o Cassa di Risparmio di Orvieto e sottoscrivere l’apposito modulo di accettazione.