Collegamenti verso l'aeroporto, Censis: “A Napoli manca trasporto su ferro”

Il 51mo rapporto sul Paese del Censis ha – tra le altre cose – analizzato i collegamenti tra le grandi città italiane ed i propri aeroporti.

Un aspetto importante perché l'aeroporto – si legge nel rapporto – “è un'infrastruttura decisiva per l'accessibilità esterna di un territorio e quindi per la sua competitività economica”.

Napoli è tra le città che non eccellono in materia, soprattutto per la mancanza di una linea ferroviaria ad hoc, come invece è per i due scali principali italiani di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Tra le varie infrastrutture in corso d'opera per collegare via ferro gli aeroporti in Italia c'è anche però, come sottolineato dal Censis, il prolungamento verso Capodichino della Linea 1 della Metropolitana.