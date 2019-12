Lavoro, ecco la classifica dei 10 lavori più ricercati a Napoli nel 2019

Resa nota in queste ore l’annuale classifica dei servizi più richiesti online nel 2019. Stilata da ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, vede sui primi tre gradini del podio per Napoli e provincia: psicologi, ditte di traslochi e imbianchini. Al quarto posto della classifica troviamo gli Insegnanti di Inglese, seguiti da Personal Trainer e Nutrizionisti. Si ritagliano un posto in classifica anche gli Installatori di Aria Condizionata, le Imprese Edili e gli Insegnanti di Canto. Chiudono la classifica gli Avvocati.

ll portale è un osservatorio privilegiato sulle abitudini degli italiani, in grado di definire quali professioni sono le più ricercate e per che tipo di mansioni, ma anche i diversi costi di un professionista a seconda della posizione geografica in cui si trova, possiamo attingere ad un database di 400.000 Professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi.

CLASSIFICA PRO '19

Napoli & Provincia

1 Psicologo

2 Ditta di Traslochi

3 Imbianchino

4 Insegnante di Inglese

5 Personal trainer

6 Nutrizionista

7 Installazione aria condizionata

8 Impresa Edile

9 Insegnanti di Canto

10 Avvocato