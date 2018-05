Napoli seconda in Italia per le spese del matrimonio

Con il matrimonio reale del principe Harry con l'attrice americana Meghan Markle si è aperta ufficialmente la stagione dei matrimoni. In Italia le spese per il “fatidico sì” sono da sempre molto alte e in questo Napoli rappresenta “un'eccellenza”. A certificarlo è la classifica stilata da Compass e ProntoPro che hanno messo a confronto i dati in loro possesso. Ne è venuta fuori una lista delle città italiane messe in fila valutando tutte le voci di spesa di un matrimonio.

Napoli risulta seconda in Italia dopo Roma con una spesa media complessiva di 17.400 euro per 100 invitati. In totale un napoletano spende 420 euro in meno rispetto ad un abitante della Capitale anche se la spesa media è nettamente superiore rispetto a quella nazionale. In media in Italia si spendono 14.880 euro considerando tutte le voci di spesa. I napoletani sono quelli a spendere di più in Italia per il catering, 10mila euro, insieme a Palermo.