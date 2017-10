Classifica Gambero Rosso dei Bar: due bar campani premiati

Sono due i bar in Campania premiati dal Gambero Rosso e da Illy che ogni anno stilano la classifica dei migliori locali in Italia. Una selezione dei più curati luoghi di intrattenimento e accoglienza dove gustare i migliori caffè o trascorrere i migliori aperitivi. La regione leader è la Lombardia con nove locali premiati, seguono Veneto con sette, Emilia Romagna con sei, Piemonte e Sicilia con cinque, Toscana con tre, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Puglia con due.

Un locale sul podio per Abruzzo e Marche. Il premio – giunto quest’anno alla XVI edizione – si propone di valorizzare e promuovere la cultura del bar italiano e consiste in un viaggio a New York in occasione del Premio Internazionale del Caffè Ernesto Illy.