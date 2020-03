Città della Scienza, proclamato sciopero per mercoledì 25 marzo

La Filcams Cgil di Città della Scienza proclama uno sciopero per mercoledì 25 marzo che coinvolgerà sia i lavoratori del sito collocati in ferie che quelli in smart working.

Alla base dello sciopero, la contrarietà alle modalità con cui sono state comunicate dalla Fondazione le misure disposte per i lavoratori fino al 3 aprile.

Questo il comunicato reso noto dal sindacato: "Alla luce di quanto sta accadendo in queste ore ci corre l’obbligo di rispedire al mittente la sua comunicazione di lunedi’ 23/3 delle 19:47. Riteniamo che essa debba essere inviata ai singoli lavoratori di Fondazione Idis, e che questi vadano informati del cambiamento unilaterale rispetto alle misure, disposte fino al 3 aprile, relative al piano ferie e allo smart working. La comunicazione alla RSA non è esaustiva. I motivi della nostra contrarietà sono tutti nelle modalita’ di comunicazione che, e ribadiamo per l’ennesima volta, non rientrano nei criteri di sane relazioni industriali. La legge 18 del 17/03/2020 titolo 2 capitolo 1 articolo 19 punto 2 descrive bene come debbano essere avviate, intraprese e trasmesse tutte le azioni che riguardano il ricorso ad ammortizzatori sociali.

Venuti a conoscenza della azione intraprese dalla Fondazione, la Rsa Cgil, ne dà un giudizio estremamente negativo, che verrà manifestato ad ogni livello sindacale, territoriale e regionale.

Per queste ragioni abbiamo indetto uno sciopero per mercoledì 25 marzo, l'iniziativa coinvolgerà sia i lavoratori collocati in ferie che quelli in smart working".