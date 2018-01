A San Giovanni apre la Cisco Academy. Il premier Gentiloni: "Una cosa unica al mondo"

Dopo Apple, anche Cisco sceglie il polo universitario di San Giovanni a Teduccio per aprire un'Academy. Cisco, leader della tecnologia e della navigazione sicura nel web, formerà studenti in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Allo stesso tempo, l'Academy presterà anche servizio di tutoraggio per quelle imprese del territorio che vorranno lanciarsi nella rivoluzione del 4.0.

Un evento celebrato al presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni che, insieme al rettore Gaetano Manfredi e al sindaco Luigi de Magistris, ha accolto Chuck Robbins, Ceo del colosso americano. "Un fatto straordinario per Napoli e per l'Italia - ha affermato Gentiloni - dobbiamo essere orgoglosi che qui si realizzi qualcosa che non esiste in nessuna altra parte del mondo".