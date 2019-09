Un pezzo di storia di Napoli se ne va: chiude Ciro a Santa Brigida

Chiude un'altra attività storica di Napoli. Dopo 84 anni, infatti, chiude i battenti Ciro a Santa Brigida, uno dei locali cittadini con maggiore tradizione.

A confermare la notizia è stato il patron dello storico ristorante e pizzeria, Antonio Pace, al blog LucianoPignataro.it: "Ormai non si poteva andare avanti, l’età incalza davvero e la nuova generazione ha altre ambizioni".

Era il 1935, quando Don Carmine Pace ed i figli Ciro, Vincenzo e Nunzia decisero di lasciare la storica bottega di via Foria per il nuovo locale in via Santa Brigida.

Tanti gli illustri clienti che hanno fatto tappa presso lo storico locale nei pressi della Galleria Umberto di Napoli, da Marconi a Toscanini, da D'annunzio a Pirandello, per poi arrivare ad Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Totò, Sofia Loren e Ingrid Bergman.

Alla fine degli anni settanta, Carmine ed Antonio Pace e Lino Stendardo succedevano definitivamente alla guida di quell'azienda dove avevano già da lunghi anni prestato la loro collaborazione al fianco dei rispettivi genitori, dai quali avevano appreso l'arte della ristorazione.