Chiude lo storico negozio d'abbigliamento Tarallo in via Toledo: "Mancanza di continuità familiare"

Chiude uno dei negozi storici di via Toledo, Tarallo, negozio d'abbigliamento tra piazza VII settembre e via dei Pellegrini. Non è - almeno leggendo l'annuncio del titolare Renato Tarallo - una conseguenza diretta della crisi economica scaturita dal lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Piuttosto sembrerebbe una decisione naturale dovuta alla mancanza di continuità familiare, una decisione arrivata in concomitanza con un importante anniversario.

"Da lunedì 18 maggio, per cessazione dell'attività, liquidiamo tutta la merce invernale e estiva", spiega Renato Tarallo. "Avremo sconti del 70%. Dopo 85 anni anni di attività, anche per noi è giunta l'ora di chiudere. Dopo tre generazioni dedite al commercio dell'abbigliamento di qualità in mancanza di continuità familiare nella gestione dell'azienda abbiamo deciso la chiusura proprio in occasione dell'ottantacinquesimo della fondazione della ditta. Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e la stima che in questi lunghi anni ci hanno dimostrato e che in molti casi si sono trasformati,nel tempo,in amicizia sincera. Un ringraziamento va anche a tutti coloro,rappresentanti ed aziende che con la loro indubbia professionalità e correttezza commerciale hanno assicurato negli anni il successo della nostra attività,tanto da farci raggiungere l'attestato regionale e comunale di Negozio d'interesse Storico".