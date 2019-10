Presentazione cassa self con pagamento in cripto valute

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Salve , mi chiamo Vincenzo Sorrentino e sono Amministratore di una Società che produce e distribuisce in Italia e all'estero Casse Automatiche Rendi-Resto e Casse Self. Domani sera alle 19.00 presso il Bar My Way in Piazza Carlo III a Napoli verrà effettuato un test di pagamento in Cripto valuta (Bitcoin) per una consumazione sulla Cassa Automatica installata presso questo pubblico esercizio. Si tratta della prima transazione in Europa effettuata con questo tipo di metodologia, esistono diverse tipologie di Pos per Cripto Valute, ma è la prima volta che questa tecnologia viene applicata ad una comune Cassa Self presso un Pubblico Esercizio per l' acquisto di generi di consumo quotidiano come può essere un caffè al Bar ,di fatto, portando questa tecnologia nella quotidianità delle persone, e offrendo una ulteriore opportunità di Business agli Esercenti/Commercianti Italiani, e in particolare Napoletani, soprattutto in un ottica di clientela straniera ( Americana, Asiatica e Nord Europea ) presso la quale è molto diffuso l'utilizzo delle Cripto Valute. Il progetto è stato realizzato da una Impresa Napoletana, da Imprenditori Napoletani e da Programmatori/Sviluppatori Napoletani. La dove doveste essere Voi interessati a testimoniare questo evento Sarete i benvenuti. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o info. In attesa il mio più cordiale saluto. Vincenzo Sorrentino moneyupsystem@gmail.com

Gallery