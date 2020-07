“Sbloccata la cassa integrazione per i tassisti”: l'annuncio di De Luca

Buone notizie per i tassisti napoletani. A darle è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha appena annunciato lo sblocco della cassa integrazione in deroga tanto agognata da tutta la categoria. Il provvedimento riguarda circa 400 tassisti uniti in cooperative.

Le parole di De Luca

"Siamo riusciti proprio in queste ore, in collaborazione con l'Inps, a ottenere lo sblocco delle autorizzazioni per la cassa integrazione in deroga per circa 400 lavoratori delle cooperative dei tassisti napoletani. È un altro importante risultato, insieme alle misure realizzate con il Piano Socio economico della Regione Campania, per contribuire a sostenere le categorie che in questi mesi hanno maggiormente sofferto gli effetti della crisi".