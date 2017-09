Case di lusso, le 10 vie più care d’Italia: c'è anche Capri

L’Appia Antica, con le sue residenze nel verde di un immenso parco, è la via con le case più care d’Italia, secondo lo studio del marketplace immobiliare idealista. I proprietari di questa esclusiva zona a sud est di Roma chiedono in media 5.245.476 a chi è in cerca di proprietà di lusso. Ai primi 10 posti della classifica, dove la Capitale compare tre volte, troviamo anche Firenze, Milano, Olbia, Capri e Forte dei Marmi. Sul secondo gradino del podio della graduatoria del lusso troviamo Viale Michelangiolo a Firenze, con un prezzo di 4.813.750 euro, e sul terzo Piazza di Spagna, nella Roma storica, con 4.104.702 euro di media. Lungarno Amerigo Vespucci, a Firenze, occupa la quarta posizione del ranking, con richieste che superano in media i 3,7 milioni di euro in una delle vie a più alta densità di case di lusso del calpoluogo toscano. Sotto i 3 milioni di euro tutti gli altri indirizzi della top 10 del lusso stilata da idealista: quinta posizione per l’esclusiva baia di Porto Istana (2.582.400 di euro), a Olbia, seguita a corta distanza da Piazza Navona (2.564.545 di euro), sempre nel Centro Storico della Capitale, e via Marina Piccola (2.549.166 di euro) a Capri. Chiudono la graduatoria via Manzoni, a Milano, dove le richieste ammontano a 2,3 milioni per una sistemazione in pieno Quadrilatero della moda, Punta Lada (2.237.857 di euro) a Olbia, e Viale Italico (2.232.564 di euro) nell’esclusiva Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.