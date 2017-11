"Fare lo struzzo non serve": l'avvocato Pisani spiega come difendersi dalle cartelle esattoriali (VIDEO)

Per evitare la depressione 'per debiti' (che a volte porta anche a sempre più frequenti casi di suicidio) bisogna capire "Come difendersi dalle cartelle di pagamento", come recita il titolo del convegno svoltosi all'Hotel Ramada di via Ferraris. L'avvocato Angelo Pisani, con la sua associazione Noi Consumatori, da anni si batte per vedere riconosciuti diritti di utenti cui vengono formulate richieste improprie e fuori tempo massimo. Piccoli debiti, a volte multe non pagate, che poi diventano veri e propri macigni.

"Bisogna anzitutto evitare di infischiarsene: evitare di stracciare le multe che arrivano, evitare di accumularle ma cercare di informarsi, capire se e come fare ricorso. Consiglio, insomma, di fare prevenzione. Ben prima che arrivi la cartella esattoriale", spiega l'avvocato Pisani. L'incontro è stato organizzato anche dal sito di informazione giuridica "La legge per tutti". Il direttore, l'avvocato Angelo Greco, spiega: "Non fate la parte dello struzzo: informatevi, leggete, rivolgetevi a un legale amico. Alcune multe, alcuni piccoli debiti, possono essere saldati entro i primi cinque giorni, questo vi farà anche risparmiare. Quando invece intendete fare ricorso informatevi sui modi e sui tempi. Con un po' di attenzione eviterete brutte sorprese".